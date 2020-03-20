Кирилл Серебренников, полтора года просидевший под домашним арестом, дал 10 советов, как пережить самоизоляцию

20.03.2020, 18:15, Разное

Во время пандемии многим приходится оставаться дома, самоизолироваться, не выходить из комнаты. Кирилл Серебренников просидел дома полтора года подряд (правда, по другим причинам), поэтому мы попросили его рассказать о неочевидных вещах, которыми можно заняться на своих квадратных метрах. Итак, 10 рекомендаций от эксперта в области сидения дома!

– говорится аннотации к ролику, опубликованному сегодня на YouTube-канале «Гоголь-центра».

Ниже мы коротко приводим советы художественного руководителя театра и, как он сам себя называет, эксперта по изоляции.

Помните, что время, вынужденно проведенное дома, – не божья кара, не наказание, а момент истины. Чтобы жизнь в одиночестве не казалась вам бесполезной, научитесь видеть во всем происходящем положительные стороны. Воспринимайте изоляцию как подарок судьбы.

Подумайте о себе. Разберите свою жизнь по пунктам. Кто вы и что для вас самое важное в жизни? Запишите ответы на эти вопросы, пусть это будет несколько пунктов. Получившийся список станет – как минимум на время самоизоляции, а, может быть, и после нее – вашим личным путеводителем по жизни.

Фиксируйте все, что с вами происходит. Ведите дневник, записывая туда даже мелочи. Позже этот дневник самоизоляции станет интересным подспорьем для самоанализа.

У вас теперь много свободного времени, а значит появилась возможность для чтения толстых книг. Доставайте с полок самые объемные произведения, те, по поводу которых вы говорили, что знаете из наизусть, но на деле ограничивались кратким пересказом или изучением первой главы.

Для вас открылась счастливейшая возможность заняться собой. Дома можно заниматься йогой и активной физкультурой. В помощь бесконечные приложения и видеоуроки. И не забывайте о правильном, сбалансированном питании!

Сейчас – отличное время для того, чтобы заняться творчеством. Рисуйте, вяжите, пишите, лепите небольшие скульптуры!

Пишите мемуары. Начните с самых первых лет жизни. Пишите честно. Вспоминайте свою личную историю становления, описывайте ее подробно, ярко и получайте от этого удовольствие.

Начните изучать иностранный язык. Это можно делать по скайпу или по онлайн-учебникам.

«Вычеркните из своего лексикона слова «карантин», «изоляция» и «самоизоляция». Называйте это обнулением, перезагрузкой, отдыхом». Используйте это время для того, чтобы измениться. Для этого восстановите социальные связи. Позвоните друзьям, родителям, бывшим одноклассникам и вообще всем, кому вы за что-то благодарны. Так, за время отпуска можно значительно увеличить количество друзей.

Получаете удовольствие! Пусть каждый день вас что-то радует.

Напомним, в мае 2017 года в театр “Гоголь-центр”, худруком которого является Кирилл Серебренников, пришли с обыском, а самого режиссера задержали как свидетеля по делу о хищении государственных средств. В августе Серебренникова уже арестовали по этому обвинению. По словам следствия, эти деньги были выделены в 2011-14 годах автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” (она была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ) на реализацию проекта “Платформа”. Потерпевшей стороной в деле Серебренникова выступает Минкульт. В начале апреля 2018-го была изменена мера пресечения – с домашнего ареста на подписку о невыезде.