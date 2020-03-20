Кирилл Серебренников, полтора года просидевший под домашним арестом, дал 10 советов, как пережить самоизоляцию
20.03.2020, 18:15, Разное
Во время пандемии многим приходится оставаться дома, самоизолироваться, не выходить из комнаты. Кирилл Серебренников просидел дома полтора года подряд (правда, по другим причинам), поэтому мы попросили его рассказать о неочевидных вещах, которыми можно заняться на своих квадратных метрах. Итак, 10 рекомендаций от эксперта в области сидения дома!
– говорится аннотации к ролику, опубликованному сегодня на YouTube-канале «Гоголь-центра».
Ниже мы коротко приводим советы художественного руководителя театра и, как он сам себя называет, эксперта по изоляции.
- Помните, что время, вынужденно проведенное дома, – не божья кара, не наказание, а момент истины. Чтобы жизнь в одиночестве не казалась вам бесполезной, научитесь видеть во всем происходящем положительные стороны. Воспринимайте изоляцию как подарок судьбы.
- Подумайте о себе. Разберите свою жизнь по пунктам. Кто вы и что для вас самое важное в жизни? Запишите ответы на эти вопросы, пусть это будет несколько пунктов. Получившийся список станет – как минимум на время самоизоляции, а, может быть, и после нее – вашим личным путеводителем по жизни.
- Фиксируйте все, что с вами происходит. Ведите дневник, записывая туда даже мелочи. Позже этот дневник самоизоляции станет интересным подспорьем для самоанализа.
- У вас теперь много свободного времени, а значит появилась возможность для чтения толстых книг. Доставайте с полок самые объемные произведения, те, по поводу которых вы говорили, что знаете из наизусть, но на деле ограничивались кратким пересказом или изучением первой главы.
- Для вас открылась счастливейшая возможность заняться собой. Дома можно заниматься йогой и активной физкультурой. В помощь бесконечные приложения и видеоуроки. И не забывайте о правильном, сбалансированном питании!
- Сейчас – отличное время для того, чтобы заняться творчеством. Рисуйте, вяжите, пишите, лепите небольшие скульптуры!
- Пишите мемуары. Начните с самых первых лет жизни. Пишите честно. Вспоминайте свою личную историю становления, описывайте ее подробно, ярко и получайте от этого удовольствие.
- Начните изучать иностранный язык. Это можно делать по скайпу или по онлайн-учебникам.
- «Вычеркните из своего лексикона слова «карантин», «изоляция» и «самоизоляция». Называйте это обнулением, перезагрузкой, отдыхом». Используйте это время для того, чтобы измениться. Для этого восстановите социальные связи. Позвоните друзьям, родителям, бывшим одноклассникам и вообще всем, кому вы за что-то благодарны. Так, за время отпуска можно значительно увеличить количество друзей.
- Получаете удовольствие! Пусть каждый день вас что-то радует.
Напомним, в мае 2017 года в театр “Гоголь-центр”, худруком которого является Кирилл Серебренников, пришли с обыском, а самого режиссера задержали как свидетеля по делу о хищении государственных средств. В августе Серебренникова уже арестовали по этому обвинению. По словам следствия, эти деньги были выделены в 2011-14 годах автономной некоммерческой организации “Седьмая студия” (она была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ) на реализацию проекта “Платформа”. Потерпевшей стороной в деле Серебренникова выступает Минкульт. В начале апреля 2018-го была изменена мера пресечения – с домашнего ареста на подписку о невыезде.
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