 

Рожкова – банкам: Сегодня не время зарабатывать сверхприбыль

20.03.2020, 18:11, Новости дня

20 марта на брифинге в Киеве первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова призвала коммерческие банки снизить тарифы на безналичные платежи, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Мы делаем все, чтобы минимизировать негативные последствия, которые у нас есть [из-за распространения коронавируса в мире], и чтобы поддержать наш бизнес, банковскую систему и население. Мы призываем банки пересмотреть тарифы на безналичные платежи”, – сказала Рожкова. 

Она заявила, что зарабатывать банки смогут после преодоления кризисной ситуации.

“Коллеги, сегодня не время зарабатывать сверхприбыль! Сегодня время всем собраться, консолидироваться и минимизировать негативные последствия для страны. А потом у нас будет время зарабатывать. Давайте объединяться!” – обратилась она к представителям банковского сектора. 

Из-за распространения коронавирусной инфекции Нацбанк призывал максимально перейти на безналичный расчет, ограничить визиты в банковские отделения и использовать онлайн-банкинг. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

В Украине коронавирус подтвержден у 26 человек, трое из них скончались.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в период карантина регулятор не вводит ограничений на работу банковской системы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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