С начала года на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий – Офис генпрокурора

20.03.2020, 18:11, Новости дня

С начала 2020 года на Донбассе в результате вооруженной агрессии РФ погиб 41 украинский военнослужащий. Об этом 20 марта проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

Кроме того, 182 украинских бойца получили ранения. За соответствующий период прошлого года боевые потери составили 34 человека, раненых было 222, рассказали в пресс-службе.

В Офисе генпрокурора отметили, что ведомство контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ.

В частности, 19 марта прокуратура Луганской области зарегистрировала уголовное производство по факту гибели украинского военнослужащего от выстрела снайпера незаконных вооруженных формирований РФ. Это произошло на передовых позициях в зоне проведения операции Объединенных сил вблизи города Попасная. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 258 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины проводит СБУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.