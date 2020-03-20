Емец: Надеяться, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди

20.03.2020, 18:11, Новости дня

20 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил в Facebook, что коронавирус будет и дальше распространятся по стране, и призвал украинцев придерживаться правил карантина. Советующее обращение опубликовано на странице Минздрава в Facebook.

“Ежедневно мы получаем результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями и, к сожалению, пока их будет становиться больше. В то же время пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно. Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться”, – написал он.

Он отметил, что системы здравоохранений некоторых развитых европейских стран не выдерживают нагрузки.

“Несмотря на то, что у нас есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система Украины значительно слабее европейских, и нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии. Но мы еще можем не допустить этого соблюдением режима карантина. Государство оперативно принимает необходимые меры, задействуем все ресурсы, чтобы уберечь украинцев от пандемии и не допустить повторения катастрофического опыта других стран”, – добавил Емец.

Министр заявил, что действия власти могут быть напрасными, если украинцы не будут демонстрировать сознания и ответственности.

“В данном случае все зависит от конкретных поступков каждого из нас. Как министр здравоохранения, я настаиваю: оставайтесь дома, мойте руки, держите дистанцию. Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Позаботьтесь о собственной безопасности, заботьтесь о пожилых родственниках и не игнорируйте первых симптомов респираторных заболеваний”, – заявил он.

‼️ Звернення міністра охорони здоров’я України Іллі Ємця щодо подальшого розвитку ситуації навколо поширення… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Reede, 20. märts 2020

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В Украине по состоянию на 20 марта зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, три из них с летальным исходом, один человек выздоровел. Среди инфицированных – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.