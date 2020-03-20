Евгений Петросян призвал фанатов не паниковать из-за коронавируса

20.03.2020, 18:09, Разное

Популярный юморист Евгений Петросян высказался об обстановке вокруг коронавируса. Он заявил о том, что не следует впадать в панику и при этом необходимо сохранять бдительность.

Евгений Петросян все мероприятия, проводимые на территории РФ по противодействию коронавирусу, называет правильными. Известный артист считает необходимым обеспечивать санитарию и корректное поведение по отношению к окружающим людям. Необходимо также сделать все возможное для предотвращения массового продвижения эпидемии.

Юморист расстроен по причине того, что определенные личности с легкостью поддаются необоснованной панике. На данный момент необходимо найти золотую середину между «осторожностью и бешенством». Напомнил всем Евгений Петросян о следующих сведениях: с начала нового тысячелетия на планете происходили такие события, от которых будто бы могло погибнуть все человечество, но в конечном счете этого всего не произошло.

Среди них – корь, Эбола, сибирская язва и птичий грипп. Артист заявил, что с 10 февраля в Китае из-за коронавируса погибли 108 граждан, тогда же от онкологии умерли 26 000 человек, аналогичное количество человек скончались в связи с сердечными заболеваниями. Ежедневно люди убивают больше тысячи человек и сотни не справляются со змеиными укусами. В завершении Евгений Петросян пожелал поклонникам крепкого здоровья, в хештеге указав «Оборона от Короны».

Евгений Петросян – советский и российский эстрадный артист, ведущий и писатель-юморист. В 1991 году получил звание Народного артиста РСФСР.