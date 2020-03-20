В Сети опубликовали первые фото, сделанные на Redmi K30 Pro Zoom Edition

20.03.2020, 18:09, Разное

В Сети появились первые фото, сделанные на смартфон Redmi K30 Pro Zoom Edition. На снимках можно заметить, что при приближении изображения его качество не меняется за счет использования современной технологии цифрового зума.

Redmi K30 Pro Zoom Edition, готовящийся к релизу 24 марта, получил трехкратный оптический зум. Также пользователь сможет в 30 раз увеличить изображение при помощи цифрового приближения без потери качества. Разработчики устройства в пресс-релизе отметили, что технология будет доступна в бета-версии, но подвергнется нескольким обновлениям уже в течение первых месяцев после релиза.

«Основой для блока камеры стали объективы с матрицей Sony IMX686, имеющей разрешение в 64 мегапикселя. Такое устройство позволит снимать ролики в качестве 4K без потери качества. Также видеокамера имеет программную стабилизацию и удаление шумов при низком освещении. Оптический зум достигается за счет телевика, встроенного в один из модулей», – говорится в пресс-релизе от компании Redmi.

Информация о стоимости Redmi K30 Pro Zoom Edition пока отсутствует. После официального релиза смартфон должен появиться на рынке Европы и США в течение нескольких недель.