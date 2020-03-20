Apple может начать массовое производство iPhone 12 в мае 2020 года

20.03.2020, 18:09, Разное

Американский технологический гигант Apple уже в мае 2020 года может запустить массовое производство новой модели смартфона – iPhone 12. Презентация новинки, по данным сетевых источников, ожидается в сентябре, однако точных подтверждений эти данные пока не имеют.

Как сообщают инсайдеры, на текущий момент цепочка поставок Apple начинает постепенно восстанавливаться. Так, производитель возобновил выпуск гаджета iPhone 9 с 4,7-дюймовым дисплеем и ОС Apple A13. Восстанавливается работа предприятий американского гиганта в Поднебесной, но в Европе и некоторых странах Азии, где коронавирус появился позже, подобного пока не наблюдается. Источники считают, что Apple может уже через пару месяцев начать производство iPhone 12, но вот традиционно сентябрьская дата премьеры пока остаётся под вопросом.

Новинка от Apple, скорее всего, будет представлена 3-4 моделями, в числе которых и iPhone 12 Pro. Ожидается, что последний оснастят OLED-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и частотой обновления изображения 120 Гц. Производительность устройству обеспечит Apple A14. Предусмотрено 6 Гб ОЗУ, поддержка сетей 5G, защита IP68 от влаги и пыли, аккумуляторная батарея на 3100 мА/ч, беспроводная зарядка, 12-мегапиксельная фронтальная камера и основная с главным датчиком на 16 Мп.