Каннский кинофестиваль перенесли из-за распространения коронавируса

20.03.2020, 18:05, Разное

Организаторы Каннского кинофестиваля решили перенести его проведение, которое было запланировано на период с 12 по 23 мая.

«В это время глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки», — говорится в сообщении организаторов.

Они рассматривают возможность проведения мероприятия в конце июня — начале июля 2020 года. Об окончательном решении будет объявлено позднее. Организаторы фестиваля обещают следить за ситуацией и проводить консультации с Минздравом Франции.

Из-за пандемии коронавируса организаторы различных мероприятий в сфере культуры, спорта и политики переносят или отменяют их проведение. По последним данным, в мире зарегистрировано более 218 тысяч случаев заражения. Италия, где общее число жертв 19 марта достигло 3405 человек, обогнала по этому показателю Китай (3245), где началась вспышка COVID-19. Ранее сообщалось, что за последние сутки в КНР не обнаружили ни одного нового случая заражения.

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