Мнение: «Попали сюда в наказание за грехи» – россиянка о переезде в Нигерию

20.03.2020, 18:01, Разное

Ирина родилась в Курске, 8 лет жила в Москве, но встреча с будущим мужем принесла в жизнь девушки серьезные перемены. Куда только не заведет человека любовь, Ирина вот оказалась в Нигерии.

Решение о переезде

В Нигерию я переехала за мужем. Он работает в этой стране 13 лет, в ливанской компании по добыче гранита. Так что выбирать мне особо не пришлось, надо было только решить, готова ли я там жить. До сих пор решаю и не могу понять. В Нигерии я четвертый год и поддерживает меня та мысль, что мы здесь временно. В Ливане мы строим дом и планируем в будущем вернуться туда.

Страна сюрпризов

В Нигерии удивляться можно ежедневно. Вот, вроде, не первый день живешь, а каждый раз что-то новое переворачивает твое сознание. Народ здесь другой, свои традиции – Африку надо прожить, чтобы понять.

Вот самые необычные факты об этой стране:

✔Местные хотят сделать свою кожу светлее. Чем ты светлее, тем выше статус. Для этого используют крема и лосьоны, которые ужасно портят кожу. Мы загораем, а они отбеливаются.

✔Здесь полные женщины пользуются большей популярностью. С фигурой 90/60/90 тяжелее найти расположение противоположного пола. А если ты после свадьбы поправилась, то значит муж тебя любит, деньги в семье есть. Лишние килограммы – повод для зависти.

✔ На улице часто можно увидеть справляющих нужду людей. Вдоль дороги только и мелькают "писающие мальчики". И не только писающие, и не только мальчики.

✔ Я поняла значение выражения "спать на ходу". Местные спят за рулем, в магазине продавца можно увидеть спящим на полу, на мотоцикле, во время молитвы, при разговоре.

✔ Здесь верят в магов и колдунов. Чаще всего обратятся к магу, чем к доктору и будут ходить к шарлатану лечить свою болезнь. Еще могут отнести больного в церковь и исцелять молитвой, очень практикуют с беременными этот способ. К сожалению, летальных исходов очень много.

✔ Здесь очень развита полигамия. Причем не просто любовницы и любовники, но и обязательно надо в этих связях родить детей. Вообще чем больше детей – тем лучше. Они надеются на русский авось, хоть один, но выбьется в люди и поможет. Чтоб иметь несколько жен, не надо быть мусульманином. Первая жена очень часто не в курсе следующих жен. Живут так годами, а узнают о другой семье иногда после смерти супруга.

✔Прав у женщин здесь очень мало. После смерти мужа, его родственники могут забрать не только все нажитое, но и твоих детей. Они же будут решать, ходить детям в школу или идти работать и обучение им не нужно.

✔ А вот уважению к старшим у народа Йоруба можно поучиться. Не только к старшим, но и к мужу, к людям выше по статусу. Перед родителями принято не просто поклоны отбивать, а падать в ноги, ложиться перед ними. Нельзя голос повышать, необходимо называть на Вы с уважением, приветствуя поклониться или присесть в поклоне.

Отношение к детям

Отношение к детям здесь немного другое, не так, как мы привыкли. На спину привязала мать ребенка и пошла работать, с привязанными на мопеде ездят (здесь это такси). На рынке часто видим малышей, которые ползают без присмотра, с земли что поднимут, то в рот. В школах бить ребенка нормально. Вообще в школу мало кто ходит, не у всех есть деньги даже на государственную, а иногда достаточно научится писать, читать и дальше во взрослую жизнь. Отдают в подмастерья учиться профессии, в деревнях работа по дому, в поле.

Местный менталитет

У меня сложилось впечатление, что нигерийцы живут одним днем и надеются на русский авось. Сколько есть в кармане сегодня, столько и потратят. Нет желания развиваться, учится новому. Я сталкивалась только с людьми из игбо, которые хотели большего добиться, заработать, научиться. Другие же не стремятся развиваться.

Пугает

В стране постоянно похищают людей с целью выкупа. Белые в приоритете для похищений, но и нигерийцев иногда могут. Муж работает за городом на карьере, их всегда сопровождает машина с охраной. В аэропорт мы тоже едем всегда с машиной эскорта. По городу безопасно передвигаться на машине, пешком никуда нельзя пойти, опасно.

Тоска по дому

Находясь в Нигерии, скучаю по свободе. Иногда хочется выйти свободно на улицу, прогуляться, в магазин за углом сходить, в парк на автобусе доехать. А нет такой возможности, нельзя – опасно. Пока муж на работе, то только с водителем. Вечером и в выходные муж за рулем. Зиму я не так сильно люблю, чтоб по ней скучать. А вот цветов живых хочу в день рождения или на 8 марта. У нас во всем городе нет ни одного магазина с живыми букетами, только пластиковые цветы можно купить. По нашей кухне не скучаю, частенько готовлю что-то русское или для мужа ливанское.

Следует перенять

На мой взгляд, жители России могут здесь перенять уважение к старшим, это целый культ. И старшие не только по возрасту, но и по статусу (есть у тебя образование – ты выше). Вы знаете, здесь даже ребенок должен к более старшему ребенку обращаться с уважением и на вы.

А вот нигерийцам поучится отношению к детям, изменить методы воспитания. Во многих нигерийских школах родителям вместе с канцтоварами в список заносят палку для битья. Получается, каждый родитель сам приносит в школу палку, которой будут бить его ребенка.

Жуткие традиции

Из традиций самое ужасное, что может быть в этом мире – женское обрезание. Оно не афишируется, но его продолжают делать и калечить девочек.

Вторая традиция, которую до сих пор соблюдают здесь – шрамирование. На теле, чаще всего на лице, делают надрезы и потом забивают золой. Так остаются шрамы/метки на всю жизнь. По этим шрамам можно понять, откуда человек, к какому народу принадлежит, из какой деревни. В давние время это было подобие паспорта, а сейчас, вроде, паспорта появились, а традиция осталась. Постоянно вижу детей с метками на лице.

Про мужа- финикийца

Ливанцы говорят, что они финикийцы, и если вы их назовете арабами, то они сильно обидятся. На меня в семье уже не обращают внимания, когда я их называют арабами, но, скорее всего, внешне не показывают, "что взять с иностранки". Этот древний народ жил на территории Ливана, а их город Библос существует по сей день. Но все мы с вами знаем об их изобретениях – деньги, алфавит, пурпурная краска, корабли.

Что могу сказать про ливанцев? Они очень гостеприимные, жизнерадостные, всё у них размеренно, не торопясь. Если вам пообещали завтра что-то сделать, готовьтесь ждать минимум неделю. В нашем доме всегда гости. Когда мы прилетаем в отпуск, то в первые дни мы увидим всех ближайших родственников. А родственников у нас ни много ни мало – человек 150.

Посещение России

Муж мой посетил Россию совсем недавно. Мы решили, что зимний отпуск проведем здесь. Визу получили и поехали знакомиться с папой, показывать внука. Москва мужа покорила, сказал, что это самое красивое, что он видел. Отопление в наших квартирах удивило. Он часто про это слышал, но не думал, что действительно так тепло, что зимой мы проветриваем квартиру, открывая окна. Система общественного транспорта, доступные цены, возможность бесплатно сходить в больницу. Кто знает, может, когда-нибудь мы сюда переедем жить.

Стереотипы о Нигерии

Когда я ехала впервые, то не было в интернете такого разнообразия блогов. Это сейчас можно почитать, видео посмотреть, спросить. А всего пару лет назад только Гугл обладал информацией. Везде пугали малярией, от нее действительно люди умирают здесь. Но если сразу сделать тест и вовремя начать принимать таблетки, то переносится как обычная простуда. Думала, что в Африке всегда солнечно и жарко. Но оказалось, что месяцев 8 здесь сезон дождей, он льет почти каждый день. Потом их сменяет сезон Харматана и тогда все покрывается пылью и перепады температур большие.

Не знала раньше, что в Африке тоже актуальны пуховики, вязаные шапки и зимняя обувь – нигерийцы мерзнут здесь.

Главная беда в стране

Мое мнение – лень. Не все поголовно ленивые, но очень часто встречаются такие. Мы живем среди народа йоруба, и по моим наблюдениям, они очень ленивые, все медленно, работать не хотят. Денег хотят все, а работать никто не хочет.

Что восхищает

НИЧЕГО. На данном этапе жизни для меня это как опыт, шанс переоценить все данное жизнью. А муж говорит, что мы сюда попали в наказание за свои грехи.

Про бизнес

Бизнес здесь вести можно, выигрываешь за счет дешевой рабочей силы. Труд здесь очень дешево ценится. Но и всяких налогов заплатить придется немало. У нас как Рождество подходит (24 декабря), так на карьер ежедневно приезжают машины полиции.

"Счастливого Рождества Вам!"

После этих слов офис им отдает конверт с деньгами. И так каждый день и не одна машина приезжает. Помимо полиции нас навещают пожарные, налоговые инспекторы, миграционка…. А еще есть короли, которые тоже хотят свой процент. Наша компания арендует землю для добычи гранита на 100 лет, все сразу заплатили, документы подписали. Но добыча ведется не сразу на всей площади – эта земля огромная – поэтому по очереди взрывают то там, то здесь. В одном месте закончили добычу, переходят на новое. Но так вот местные тем временем занимаются земледелием на нетронутых участках – сады, теплицы, грядки. И как только компания приближается к этому месту, она должна оплатить местным фермерам за ущерб. Т.е они сдали землю в аренду, получили деньги, продолжают там пасти свой скот, выращивать фрукты/овощи и потом им снова надо платить. Помимо этого они ежемесячно берут деньги, король деревни свою долю забирает. На въезде сидит человек с тетрадью и записывает, сколько машин с гранитом выехало с карьера, за каждую машину они тоже выпрашивают деньги.

Изменения в лучшую сторону

За последние годы Нигерия изменилась. Мы живем в городе Ибадан, и когда муж приехал сюда 13 лет назад, здесь дорог не было нормальных. Местные при виде белого человека на землю падали, в знак уважения, перед машинами на колени вставали. Привычные продукты привозили из Ливана и покупали их в три-четыре раза дороже. Первые высотки появляться начали недавно, до этого максимальная высота 2-3 этажа.