Эксперты рассказали, от чего зависит продолжительность жизни

20.03.2020, 17:55, Новости дня

Новое исследование подтвердило, что на продолжительность жизни человека влияет не только образ жизни, но и наличие сильного стресса.

Специалисты утверждают, что основными причинами, сокращающими продолжительность жизни мужчин, являются диабет и курение. В результате эксперимента, которое провели ученые, выяснилось, что курение и диабет сокращают жизнь на 6,5 лет, а сильный стресс – на 2,8 лет. Также обнаружилось, что недостаток физических упражнений сокращает продолжительность жизни на 2,4 года.

По словам экспертов, сокращение продолжительности жизни человека связано с теми факторами риска, которые могут быть устранены. Продолжительность жизни можно увеличить, если сделать выбор в пользу здорового образа жизни и уменьшить количество стрессов.