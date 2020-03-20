 

Ученые обнаружили еще одно преимущество грудного молока

20.03.2020, 17:55, Новости дня

Команда ученых провела исследование, которое подтвердило еще одно преимущество грудного молока для новорожденных.

Выяснилось, что особый компонент грудного молока способен защитить недоношенного ребенка от развития сепсиса. Сепсис является тяжелым инфекционным заболеванием, которое возникает у детей в первые месяцы жизни.

Исследование ученых доказало, что с самых ранних дней грудного вскармливания материнское молоко является самым эффективным средством борьбы с сепсисом. Уникальный компонент, который содержится в материнском молоке, запускает защитные процессы в кишечнике и удерживает опасные бактерии от попадания в кровоток.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / В аэропорт Уханя прибыли все граждане, которых планируют эвакуировать в Украину – посольство

11.02 / Опубликовано видео, ставшее поводом к обвинению учительницы в связи с учеником

04.03 / Интервью Гордона с Паниным. Где и когда смотреть

27.02 / Президенту решили запретить иметь счета за рубежом

14.02 / Российский губернатор пожелал всем семьям войны

19.02 / ЦБ Китая ослабил курс юаня до минимума с конца 2019 года

19.03 / Зеленский назначил Труша главой Тернопольской ОГА

18.02 / Озвучен сценарий будущей смертельной пандемии

14.02 / Прокуратура Луганской области объявила о подозрении “замминистра сельского хозяйства ЛНР”

18.03 / WSJ – люди, бегущие от коронавируса, направляются в новое безопасное место – в Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска