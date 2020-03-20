Ученые обнаружили еще одно преимущество грудного молока

20.03.2020, 17:55, Новости дня

Команда ученых провела исследование, которое подтвердило еще одно преимущество грудного молока для новорожденных.

Выяснилось, что особый компонент грудного молока способен защитить недоношенного ребенка от развития сепсиса. Сепсис является тяжелым инфекционным заболеванием, которое возникает у детей в первые месяцы жизни.

Исследование ученых доказало, что с самых ранних дней грудного вскармливания материнское молоко является самым эффективным средством борьбы с сепсисом. Уникальный компонент, который содержится в материнском молоке, запускает защитные процессы в кишечнике и удерживает опасные бактерии от попадания в кровоток.