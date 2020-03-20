Американские СМИ сообщили об укрепленной перед кризисом российской экономике
20.03.2020, 17:53, Новости дня
Перестроившая свою экономику из-за санкций РФ находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений из-за пандемии коронавируса, пишет New York Times.
США и ЕС несколько лет назад «захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках», отметил автор материала, передает ТАСС.
По его мнению, проводимая с тех пор российская политика подготовила страну к масштабным потрясениям в глобальной экономике в марте 2020 года.
В статье отмечается, что РФ не оказалась на грани краха, и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами.
«Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием. После того как по РФ ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику», – подчеркнул автор.
Он добавил, что РФ оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими».
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.
В Кремле назвали эту информацию «весенним обострением».
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