Американские СМИ сообщили об укрепленной перед кризисом российской экономике

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20.03.2020, 17:53, Новости дня

Перестроившая свою экономику из-за санкций РФ находится в более благоприятном положении, чем многие другие страны в условиях экономических потрясений из-за пандемии коронавируса, пишет New York Times.

США и ЕС несколько лет назад «захлопнули двери перед российскими компаниями, стремившимися получить кредиты в западных банках», отметил автор материала, передает ТАСС.

По его мнению, проводимая с тех пор российская политика подготовила страну к масштабным потрясениям в глобальной экономике в марте 2020 года.

В статье отмечается, что РФ не оказалась на грани краха, и вступает в период кризиса с крупными финансовыми резервами.

«Ее крупные компании практически свободны от задолженности, а страна почти полностью обеспечивает себя продовольствием. После того как по РФ ударили санкциями, правительство президента Владимира Путин и компании адаптировались к режиму изоляции и были в целом вынуждены подготовиться к экономическим потрясениям, подобным тем, что обрушились сейчас на мировую экономику», – подчеркнул автор.

Он добавил, что РФ оказалась в числе стран, которые «находятся в лучшем положении по сравнению с другими».

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские власти рассматривают возможность введения санкций в отношении РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

В Кремле назвали эту информацию «весенним обострением».



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