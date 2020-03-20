В ФАС потребовали от «Аэрофлота» не завышать цены на билеты

20.03.2020, 17:48, Новости дня

ФАС потребовала от авиакомпании «Аэрофлот» не наживаться на гражданах России, которые оказались за рубежом во время пандемии коронавируса.

Ведомство подчеркнуло, что авиакомпания занимает «исключительное положение» в вывозе россиян из-за границы, передает РИА «Новости».

«ФАС РФ требует от ПАО «Аэрофлот» незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна», – отметили в ФАС.

Компенсировать полеты пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не с помощью наращивания цен на авиабилеты, а «путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении».

Между тем «Аэрофлот» подчеркнул, что не предпринимал никаких действий для увеличения стоимости билетов, в компании просят клиентов при покупке билетов уточнять цену на сайте перевозчика.

Также в авиакомпании назвали ложью сообщения в СМИ и соцсетях о завышенной цене билетов для граждан, возвращающихся в Россию.

С 16 марта «Аэрофлот» приостановил несколько регулярных рейсов в Европу, лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 прекратили регулярные рейсы из Москвы в несколько европейских городов.