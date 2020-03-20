Большинство заболевших коронавирусом в Москве прилетели из Европы

20.03.2020, 17:48, Новости дня

В Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания, информирует штаб в Telegram.

Отмечается, что большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран. Заболевшие коронавирусом прибыли рейсами из Женевы, Милана, Ниццы, Вероны, Баку, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне.

«Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй – не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», – говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что установлен круг контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Все они находятся под наблюдением врачей.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в РФ выросло до 253 человек.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.