 

ФМБА разработало усовершенствованный тест для диагностики коронавируса

20.03.2020, 17:45, Новости дня

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ разработало тест-систему для диагностики коронавируса за 90 минут. Глава Агентства Вероника Скворцова пояснила, что новая разработка позволит сократить время исследования, при этом обеспечив высокую точность.

"На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию – приводит слова Скворцовой пресс-служба Агентства. – Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА".

В данный момент, как отметила Скворцова, ведется разработка тестов для исследований в режиме "у постели больного". Возможно, что уже в течение двух недель эта работа завершится.

Ранее 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, и есть надежда, что в ближайшее время эти препараты докажут свою эффективность.



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