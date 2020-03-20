 

54 новых случая COVID-19 в России

20.03.2020, 17:44, Новости дня

За последние сутки в РФ было зафиксировано 54 новых случая заражения коронавирусом в девяти регионах сообщает RT. 33 новых случая – в Москве, 4 – в Санкт-Петербурге.

Общее количество инфицированных новых коронавирусом в РФ – 253.

Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщает, что в Москве большинство случаев – завозные.

Заболевшие COVID-19 прибыли в Москву следующими рейсами:

·         Рейс SU 2385 Женева – Москва 29.02.20

·         Рейс SU 2613 Милан – Москва  02.03.2020  

·         Рейс SU 2384 Москва – Женева 07.03.2020

·         Рейс S7 3752 Ницца – Москва 07.03.2020

·         Рейс S7 3586 Верона – Москва 07.03.2020

·         Рейс J2 809 Баку – Москва 09.03.2020

·         Рейс SU 2329 Мюнхен – Москва 10.03.2020

·         Рейс SU 2383 Женева – Москва 11.03.2020

·         Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне – Москва 12.03.2020

·         Рейс SU 2383 Женева – Москва 12.03.2020

·         Рейс SU 2381 Женева – Москва 14.03.2020

·         Рейс SU 2385 Женева – Москва 14.03.2020

·         Рейс S7 3556 Мюнхен – Москва 14.03.2020

·         Рейс SU 2381 Женева – Москва 15.03.2020

Оперативный штаб сообщает, что за время вспышки инфекции в РФ из больниц были выписаны 12 человек, выздоровевших после COVID-19.  



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