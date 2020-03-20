Мнение: COVID-19. Стало известно, кто виноват

20.03.2020, 17:40, Разное

В начале года китайские соцсети, а затем и мировые СМИ, потрясла история врача Ли Вэньляна. Именно он в декабре прошлого года первым сообщил о вспышке неизвестного вируса, которая вызывает пневмонию. Источники, все как один, трубили о том, что доктор собирался поделиться этой информацией с миром, но столкнулся с угрозами от правоохранительных органов. В феврале Вэньлян скончался от коронавируса.

С того момента история обросла десятками легенд. Кто-то смеялся, называя новость фейком, а кто-то напротив, абсолютно не стесняясь, старался связаться со скорбящей семьей врача и выяснить как можно больше обстоятельств его гибели.

Так или иначе, именно эти сведения дали очередной повод для травли жителей страны восходящего солнца. Неудивительно, что подхватил идею ксенофобии именно президент США Дональд Трамп.





Вот, что лидер заявил на брифинге в Белом доме:

«Было бы гораздо лучше, если бы мы знали об этом на несколько месяцев раньше. Он (вирус) мог бы быть удержан в том районе Китая, где он появился. Определенно, мир платит большую цену за то, что они (КНР) сделали».

На самом же деле, подобное изречение президента является не небезосновательным. На прошлой неделе Совет по национальной безопасности администрации Трампа также раскритиковал в своём Twitter власти КНР, фактически обвинив их в сокрытии данных о вспышке, подавлении попыток врачей и журналистов сообщить о вероятной эпидемии.

Правильно ли поступил Трамп, который буквально открыл «охоту на ведьм»? Правильно ли и то, что лидер США выступает с неподтвержденной кем-либо информацией, провоцируя тем самым свой народ?

Наряду с этим, крупные американские СМИ уже вовсю критикуют президента. The Washington Post, например, опубликовала в разделе «Мнение» статью члена палаты представителей от Демократической партии Теда Лью. У публикации весьма громкий заголовок: «Трамп нагнетает ксенофобскую панику в период кризиса», а NBC сравнил высказывание лидера с его прошлыми утверждениями, нелестно описывающими мексиканцев.

Демократы в стороне также не остались. Джо Байден и Хиллари Клинтон считают, что подобными выступлениями Трамп скорее пытается отвлечь внимание от собственных промашек.

Так или иначе, позиция президента, мягко говоря, непонятна, ведь, от подобных заявлений в первую очередь страдают американцы азиатского происхождения. А что может быть хуже, чем когда тебя топит свой же президент?