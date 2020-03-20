Мнение: Письмо: “Его право искать другую с химией”

20.03.2020, 17:35, Разное

Вот в этом письме типичный пример – до чего бедных Штурманов доводит их зеленый виноград.

Они совсем теряют связь с реальностью.

shaitane

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Читаю вас уже несколько лет, и в одних отношениях вы мне очень помогли. Но в следующих я расслабилась и оказалась в дисбалансе (целых два письма вам про них накатала, неопубликованных). Параллельно разворачивалась история, где я плюсую, и я не хочу этого делать, хочу быть с этим человеком во всех смыслах. Плюс, наверное, не меньшее испытание для границ, чем минус, и я его не прохожу.

(Автор – типичная “девушка-плюс” с приколоченной к голове короной)

С Б. я познакомилась несколько лет назад. Он владеет агентством, которое выполняло работы для нашей организации, я была тогда ещё на меньшей должности и присутствовала на встрече как мебель. Он высокий, спортивного телосложения, поджарый, хорошо одевается, у него красивый тембр голоса и обаяние. А ещё он очень галантный, но без «патоки», такие красивые вежливые мужские манеры и жесты. Я была в других отношениях, сильно влюбленная, но даже сквозь них он меня поразил, я подумала, что он идеальный мужчина. Мы потом с моей руководительницей обсуждали, что вот бы такого себе! Он классный. Но женат.

(Оценили постороннего мужика)

Потом в городе было несколько мероприятий-тренингов, мы там пару раз встречались, он в хороших рабочих отношениях с моей руководительницей, она ещё раз меня представила, и он наконец меня запомнил. Мы в перерыве все вместе пообщались и всё. Он мне очень нравился.

Потом я ушла с той работы и устроилась в другую компанию. Мы предоставили площадку для стороннего тренинга, и мероприятие проходило на нашей территории. Я иногда отходила работать, отходила поболтать с коллегами, потом возвращалась и слушала спикера, и Б. там был. В какой-то момент мы встретились глазами и издалека поздоровались.

А потом он мне написал в инстаграм. И предложил выпить кофе. Я офигела.

(Мужчина понял, что она очень хочет “такого себе” и руководительница донесла)

Он приехал за мной, я тогда ещё жила с родителями. Мы выпили кофе, я думала всё время, как бы вести себя красиво, как бы не уронить вилку, как бы аккуратно есть, вот это вот всё))

Пыталась быть интересной, очень нервничала.

Потом он меня отвез обратно, а вечером написал, что снова хочет встретиться и позвал в кино. Мы очень мило сходили, не целовались, даже не обнимались, кажется.

И дальше мы ходили в кино, на обеды, гуляли, пили кофе вечером, в какой-то момент поцеловались.

Однажды он меня позвал поехать на выходные в другой город, куда далеко ехать. Я загорелась, очень хотела, думала, вроде рано нам ещё быть ближе, но пофиг. А потом он написал, что хочет поехать в место поближе, очень интересное, а я там уже была недавно, мне не хотелось туда возвращаться. А потом думаю… стоп… он же вроде женат был! Он уделял мне много времени, и я как-то не поднимала этот вопрос.

Я нашла его страничку вк, и там стоял статус: женат.

Ну я ему сразу и написала: нашла твою страницу, вижу ты женат, никуда не поеду. Он написал, что живет отдельно и они в состоянии в бракоразводном процессе. А я уже была в «отношениях» с женатым и решила никогда больше в это не лезть, нервы дороже)) Написала ему, что мы можем общаться, но встречаться я не хочу. Он сказал, что не понимает, как формальность может мешать отношениям.

(Когда Штурманов очень много и больно бьют по загребущим рукам, они уже не могут тянуться так самоуверенно. Боятся. А здесь еще наложилось то, что он передумал везти ее в другой город, хотел трахнуть где-то поближе, и она поняла, что на этом все может закончиться. Поэтому она согласилась общаться, но не спать. Это щипцы для вытягивания вложений и гарантий)

Мы начали просто общаться, целовались несколько раз, он правда жил отдельно. Параллельно я общалась с коллегой, о котором вам письма писала, который мне тоже нравился, но там ничего не получалось.

(Она думает, что я помню всех Штурманов, которые толпами пишут мне)

Потом Б. развелся. Это через месяц наверное случилось. Но я уже началась остывать.

Меня очень напрягало, что Б., такой красивый и владелец своей компании, ни разу не пригласил меня на ужин, всё чай-кофе. Жалко денег? Также он тогда съехал с общей квартиры с женой в загородный дом, где живёт его мама. И вообще не думал о том, чтобы жить отдельно.

А я думала. У меня зп намного меньше, но я оформила ипотеку и начинала делать ремонт.

(Вот эта автор все письмо горюет, что она плюс в дисбалансе. Она думает, что Б. – минус. И не просто минус. Она назвала свое письмо “херовая хищница”. Она думает, что снесла ему крышу. А парню жаль ужином ее накормить, он считает, что это она ему должна приплачивать за встречи)

Он приставал ко мне в машине, звал вечером к себе на работу, но мне так не хотелось и чем дальше, тем больше не хотелось вообще ничего.

(Он ей минет в машине предлагал или секс на его столе в офисе. Ей не хотелось и она считает себя хищницей)

Когда он развелся, он меня звал куда-то с намеками, я не поехала. Потом он должен быть с ребенком уезжать в какой-то горный лагерь и перед отъездом предлагал встретиться. Я понимала, что пора уже, нельзя всё время отказываться. Но всё же надеялась, что как-то просто попрощаемся, кофе попьем. Мы поехали вначале смотреть один объект, который ночью монтировали его подчиненные, много времени на это потратили. Потом купили кофе и просто болтали в машине.

(Сначала он занимался своими делами, а она ждала. Потом он угостил ее кофе в машине)

Потом он стал уговаривать заехать к себе в офис, где удобнее. Я долго отнекивалась, но в итоге согласилась. Он стал ко мне приставать, сильно, я всё пыталась отказываться, но не могла сказать категорическое «нет», тк он мне нравился. В итоге всё произошло. Технически всё было хорошо. Но мне не понравилось, не было желания повторить. По приезду домой я сразу побежала в душ.

(У нее не было желания повторить, удивительно. То есть она считает, что вот такой быстрый секс в офисе с равнодушным мужиком – это то, чего большинство женщин хотели бы иметь и могли бы повторять)

В поездке он мне писал, вспоминал, что было, а мне было настолько никак, что я даже не могла написать что-то ответное. Думала, это отторжение за время поездки пройдет, но оно не прошло.

(Она вроде осознает, что ее как-то унизили, но под зеленым виноградом все равно считает себя на высоте)

Это было начало конца. Когда он вернулся, я ничего не хотела, даже целовалась сквозь силу. Попыталась встречаться, не получалось. Сидеть в кафе, разговаривать – ок, а при любом сокращении дистанции превращалась в статую.

(Все равно таскалась на встречи, тянула вложения. Но мужику все равно)

Потом в разговоре упомянула про место, что вот как он представляет отношения, где встречаться паре, зачем нужны все эти офисы/поля/машины? Он говорил, что планировал снять квартиру, чтобы встречаться со мной. Я сказала, что не буду встречаться в квартире для встреч.

(Она сама первая не выдержала и стала просить его место для встреч)

Потом он уже снял и переехал в квартиру, но формально, было видно, что ему ок с мамой и один он жить не хочет и вообще не может быть в одиночестве. Мне нне хотелось ничего. Последний наш разговор был в кафе после работы, и когда он не предложил мне поужинать после работы, я подумала, что всё. С каким-то общими словами рассталась с ним, типа ничего не получается, как-то всё не складывается, ты сам немного ребенок, а я люблю взрослых мужчин.

(Он снял квартиру, но не звал ее туда. И даже ужином ее не угощал по-прежнему. Скорее всего он уверен, что инициатор их встреч – она)

Мы не общались полгода. Я постаралась построить отношения с коллегой. Он мне нравился больше.

Но Б. лучше. Его ОЗ выше, у него известная в нашем городе компания и известный круг друзей. Но, наверное, я как-то думала, что вот он такой классный, мы будем ходить по красивым местам и вообще вопросов жилья/ужинов не будет. Потому что для меня это норма. Я с друзьями часто встречаюсь в таких местах, у меня своя машина, за которую был кредит на пару лет и он давно выплачен, я думаю о квартире (ипотека) и делаю ремонт, люблю вообще красиво одеваться, есть красивую еду и сидеть в красивом месте. А он любит баню, рыбалку, детей, возиться и гулять в загородном доме мамы.

(Он не плюсует, он минус, но Бедняша и Глупыша, не понимает, как ухаживать за женщиной)

Я доделала ремонт, мне помогали родители, но я сделала его без кредита и с очень маленькими финансовыми вливаниями родителей. Было очень тяжело.

Переехала за полтора месяца до Нового года. Потом после НГ на мою сториз Б. что-то написал про то, чтобы я позвала его в гости, а я была в таком расшатанном состоянии, что позвала.

(Все это время он ничего не предлагал, а теперь предложил позвать его в гости. То есть он как считал, что она должна за ним ухаживать, если хочет его, так и считает)

Мы пили чай, разговаривали. Я спросила, встречался ли он за эти полгода с кем-то, сказала, что тоже встречалась. Сказала, что это дружеская встреча, но он всё равно меня целовал. Он планировал покупку квартиры, показывал, какая ему нравится.

Мы начали общаться, и снова всё то же самое. Мне кажется, всё могло бы получится, если бы он меньше до меня дотрагивался, а он постоянно до меня дотрагивается. Было пару раз, когда мне хотелось встретиться, я первая писала что-то типа «как дела?» и понимала по ответу, что он занят, и тогда мне действительно хотелось встретиться. Ещё я подумала, что одна моя знакомая – и есть та девушка, с которой он встречался, она красивая, и я чувствовала сильную ревность, аж жаром обдало, в затылке заломило.

(В общем, она бегала за ним все время)

Но мы встречаемся, целуемся, он пристаёт сильнее, я отдаляюсь, и он не видит этого «стоп». Я даже перестала целоваться с языком.

(Интересно, почему он должен видеть ее стоп? Ее стоп – это “поухаживай за мной”, а он согласен только на секс в машине или у нее дома)

Где-то 7 марта он подарил мне букет тюльпанов, он был с детьми, но оставил их на празднике и заехал на 30 минут. И видя букет, и зная, что мы будем вместе недолго, я обнимала и целовала его, и мне было приятно.

А потом 8 марта он меня поздравил только сообщением.

(Мужчины как-то странно себя ведут с этими “девушками-плюсами”)

Мы потом переписывались, он довез меня до поезда в Москву, потом я как-то не могла в то время, когда может он, или не хотела уже после 10 вечера встречаться, т.к. контекст уже не тот. Он как-то всё время мимо. Написал, например: «я вообще-то где-то в глубине понимаю что ты хочешь чтобы я тебя взял силой и прямо на кухне… но себя постоянно останавливаю. Ты только намекни. А то я стесняюсь». Я ответила, что о таком не думала.

(Он не сомневается, что она влюблена в него, но выпендривается зачем-то)

И вот вообще ничего не ёкнуло от этого сообщения. Я ему ранее писала, что я не влюблена, не хочу так. Или пишет «давай совершать сумасшедшие поступки», «время детское», «будешь ранения залечивать?». А после новоселья написал «приглашай меня теперь по взрослому. С шампанским и массажным маслом», я не ответила, он потом спрашивал, смутил ли меня, я тоже не ответила, потому что ну капец. Все мы девочки любим хороший секс и готовы везде, когда сильно хотим, а он вот настолько не видит обратную связь.

(Тут у нее плохое мы с другими девочками, хотя не так много среди девочек таких дур, которым мужик может написать, что его можно пригласить, напоить шаманским и сделать ему массаж. Большинству девочек такое никогда не напишут)

На прошлых выходных у меня была подруга, мы были в ссоре, помирились, выпили 3 бутылки вина, она решили проверить моих мужчин, написала от меня обоим. С Б. мы продолжили общаться, когда она уехала, потом он приехал, я был пьяная. Он приставал, у нас был секс. Мне было приятней, но повторить второй раз я не хотела.

(Опять она думает, что надо хотеть повторить весь этот слив по пьяни. Трезвая она такая же дура, как и пьяная)

Потом он как-то на работу привез простой букет цветов, мне было приятно, я немного по нему скучала.

И вот вчера он привел меня к себе в гости, он пока живет в квартире, которую купит, но сделка ещё не состоялась, арендует.

Меня сразу контекст как-то напряг. Я сидела вся зажавшаяся, не хотела целоваться. Говорили об отношениях, он говорил, что ему важна химия и страсть, я сказала, что у меня этого нет. Вначале было, а потом ушло. Он всё время до меня дотрагивался.

Сегодня написала ему, просто написала «доброе утро», на работе ли он, он стал писать, что подумал, что это я с каким-то подтекстом и хочу совершить безумие. Я ответила: «какое безумие? Съесть в обед 5 бургеров?» Он ответил, что нет, «безумно – если ты меня захочешь и скажешь чтобы я тебя украл к себе и в обед осчастливил». Я ответила «а если это не делает меня счастливой?», но ответил, что ему близость важна, а я – что не могу себя заставить, что это мужчины знают, как завести девушку, а я не мужчина, и что химию можно создать, но его право искать другую с химией.

(Вот типичный диалог со Штурманом. Он ей “если очень хочешь меня, я тебя осчастливлю”, а она ему “твое право искать другую”. Ей кажется, что он от нее чего-то хочет)

Вот и всё. Я хочу с ним встречаться, хочу умственно, но не могу его захотеть, и видимо не могу делить границы, чувствую внешние и внутренние щипцы, но нужно ведь уметь не поддаваться внешним щипцам?

(Ее запрос, как бы подрастить корону выше своего зеленого винограда и перестать замечать болт, который он на нее положил. Прямо ей на макушку)

Не знаю, как исправить ситуацию. Нужно как-то строить и углублять отношения, вести себя нормально, чтобы он любил, а не просто гнался за тем, что не получается догнать.

(Это он так гонится оказывается)

Мне 29, пора уже думать о семье, он мужчина хороший и ОЗ хорошая, а я дура.

(Фату сшила, дело за малым)