Военное руководство РФ проверили на коронавирус

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20.03.2020, 17:30, Новости дня

Руководство Минобороны и Генерального штаба ВС прошло тестирование на коронавирус, которое показало отрицательный результат, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил на заседании коллегии военного ведомства, что «все руководство Минобороны и Генерального штаба вчера сдало тесты на коронавирус», и «все тесты показали отрицательный результат», передает ТАСС.

Вместе с тем Минобороны прекратило прием иностранных представителей и командирование российских военных делегаций за рубеж из-за коронавируса, «приостановлены спортивные, культурно-досуговые и иные массовые мероприятия вне пунктов дислокации воинских частей».

«Ведется ежедневная термометрия лиц, прибывающих в воинские части, ограничен выезд военнослужащих за пределы гарнизонов», – отметил Шойгу.

Также он сообщил, что Минобороны провело специальное учение по борьбе с распространением коронавируса, на котором были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов, передает РИА «Новости».

Учения прошли 18-19 марта на аэродроме Чкаловский, в них приняли участие войска РХБ защиты «во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно-космическими силами».

Также специальные отделения для лечения инфицированных новым коронавирусом подготовлены в 32 военных госпиталях России.

Напомним, ВОЗ похвалила Россию за хорошую готовность ко вспышке коронавируса. Президент Владимиру Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.

При этом власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним также, что Росздравнадзор одобрил Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и японской Mirai Genomics проведение новых тестов по COVID-19 в России.



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