Сын Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с девушкой

20.03.2020, 17:30, Разное

Сын российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных расстался с очередной девушкой. С ней у него имелся бурный любовный роман.

Отпрыск звезды советского фильма «Интердевочка» прославился как родством, так и большим количеством татуировок на собственном теле и лице. В прошедшем году он заявил, что смог встретить любовь всей своей жизни, ее звали Анастасия Рот. Ее увлечениями являются компьютерные игры и рисование. О завершении отношений пояснил друг Дениса Шальных, при этом девушка непродолжительное время была одна, сейчас она живет уже с другим человеком. Пока сын актрисы одинок и сосредоточен на работе.

Молодой человек в последнее время трудится парикмахером в одном из московских салонов, и знаменитая внешность лишь сыграла ему на пользу. У Шальных появилось множество клиентов. До любовной связи с Анастасией Рот он два года находился в официальном браке со студенткой Викторией Мельниковой, с которой расписался тайно в 2017 году. На торжественной церемонии заметили и Елену Яковлеву. Время показало, что парень еще не готов к серьезным отношениям, как передает «Телепрограмма». В планах Дениса Шальных убрать часть наколок. Некоторые из них надоели ему, особенно на лице. Это всегда привлекает к нему огромное внимание прохожих.