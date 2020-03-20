 

Онищенко назвал безнравственными попытки нажиться на пандемии коронавируса

20.03.2020, 17:30, Новости дня

Продавать различные товары, связанные с коронавирусной инфекцией, абсолютно безнравственно, так как народ может позже пожалеть о своих покупках, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Многие маркетологи активно пользуются пандемией коронавируса. Так, например, в интернет-магазинах начали по завышенным ценам продавать специальные наборы для выживания, в которые кладут макароны, гречку, туалетную бумагу и другие товары с длительным сроком годности. Воспользовалась ситуацией и студия Артемия Лебедева, которая выпустила футболки и другие товары, посвященные COVID-19.

«Во-первых, нет никакой нужды закупать наборы с товарами первой необходимости, тем более по завышенной цене. Во-вторых, абсолютно безнравственно эксплуатировать эту ситуацию, дестабилизировать бюджеты граждан и заставлять их потом жалеть о своих покупках», – говорит Онищенко.

Депутат подчеркнул, что осуждает продавцов, которые пытаются нажиться на всемирной проблеме.

Ранее член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что заработок на китайском коронавирусе не нарушает этику, а на любой продукт найдется свой покупатель.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным на 20 марта, количество зараженных во всем мире превышает 246 тысяч человек. При этом в РФ насчитывается 253 заболевших.



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