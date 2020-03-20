Первый в истории Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов

20.03.2020, 17:30, Разное

На eBay первый смартфон на операционной системе Android продали всего за 195 долларов. Устройство под названием HTC Dream было представлено в качестве прототипа, ввиду чего так и не попало в серию.

На сайте был выставлен смартфон Google Sooner, который появился в продаже в начале 00-х. Он имел всего 64 мегабайта оперативной памяти и камеру на 1,3 мегапикселя. На устройстве отсутствовала даже поддержка Wi-Fi, из-за чего доступ в интернет обеспечивался только через сотовую связь. Смартфон имел аккумулятор на 960 миллиампер часов, но его хватало почти на трое суток активной работы.

«Смартфон не имеет сенсорного экрана, но по производительности намного превосходит все кнопочные телефоны, выпущенные в то время. Он поддерживает старый формат SIM-карт, ввиду чего для полноценного применения придется купить переходник. Также в комплекте есть запасная задняя панель на случай поломки или повреждения основной», – говорится в объявлении на eBay.

Владелец Google Sooner сообщил, что в свое время купил его для подарка товарищу, но так и не отдал его, ввиду чего смартфон на протяжении почти 20 лет лежал без дела. На нем установлена самая первая вариация Android. Скачать на него новые приложения для банкинга или общения не получится, но в ОС присутствуют все базовые утилиты, среди которых браузер и несколько игр.