Мнение: Полиэтиленовые пакеты, распределение доходов в СССР и откладываемый процент

20.03.2020, 17:30, Разное

1. В соцсетях и на форумах иногда проскакивают посты, в которых пользователи хвастаются вещами советского производства, которые они или другие люди до сих пор используют. Вот пример – неизвестный мужчина попал в центр внимания, продемонстрировав поэлиэтиленовый пакет с символикой Олимпиады 1980 года:

https://moslenta.ru/news/rossiyanin-s-paketom-vremen-brezhneva-voskhitil-polzovatelei-seti-16-03-2020.htm

Полиэтиленовые (целлофановые) пакеты появились в Советском Союзе прямо перед Олимпиадой, в конце 1970-х, на полвека позже, чем на Западе:

https://marinni.livejournal.com/859117.html

Сейчас смешно вспомнить, но в СССР эти пакеты были крайне модными и дефицитными, их носили гордо, как носят сейчас сумочки от «Луи Виттон»:

http://back-in-ussr.com/2017/08/moda-na-polietilenovye-pakety-v-70-h.html

В конце 70-х авоськи и тряпичные торбы уступили место легендарным целлофановым пакетам. Их из-за бугра поставляли моряки, а фарцовщики их продавали. Модными считались фирменные пакеты с рекламой «Мальборо», «Адидас» или с попами, обтянутыми джинсами «Вранглер».

В переходе на Арбате полиэтиленовые кульки по заоблачным ценам продавали цыгане. На руках пакеты стоили достаточно дорого 3-15 рублей.

А финансовый доход от пакетов был примерно такой. На Западе моряк покупал сотню пакетов «Мальборо» по 10 центов, то есть за 10 долларов. В порту приписки оптом он продавал их по 1,5 – 2 рубля. То есть на 200 рублей (затраты около 65 рублей). Портовые оптовики продавали розничным торговцам их по 3 – 5 рублей, то есть на 500 рублей при затратах в 200 рублей. А нам они доставались по 7 – 15 рублей. Представляете, сколько людей зарабатывали на нас столько денег?

Мы испытывали необъяснимую гордость, расхаживая по улицам с полиэтиленовыми пакетами, на которых было изображено несколько иностранных слов или букв, значения которых для большинства из нас не имели значения и оставались загадкой, но которые до сих пор не вырубишь из памяти топором.

Пакеты носили даже тогда, когда класть было нечего — просто покрасоваться! Ведь появление на людях с импортным кулечком говорило о приобщенности к западной культуре. Заграничные пакеты были мягкими на ощупь, отличались белесостью и яркими красками.

Полиэтиленовые пакеты в СССР обрели еще одно, нехарактерное для них на западе, свойство – они стали многоразовыми. И боже упаси выбросить его, если он немного поистрепался! Ведь в СССР пакеты были предметом особого дефицита. За ними трепетно ухаживали и даже стирали, когда они загрязнялись. Протирали мокрой тряпочкой с добавлением шампуня или порошка, а иногда даже поливали духами.

В 1980-х в Советском Союзе сумели наладить собственное массовое производство, однако советские пакеты выглядели заметно хуже западных. Практически до самого начала 1990-х красивые и яркие иностранные пакеты оставались весьма востребованными.

2. В комментариях привели любопытную табличку с подушевым распределением доходов в СССР в 1980-е годы:

https://olegmakarenko.ru/1807882.html?thread=733800458#t733800458

Когда любители поностальгировать по СССР говорят о средних советских зарплатах в 120-140 рублей, на которые якобы можно было неплохо жить, они забывают, что с учётом детей, пенсионеров, колхозников и прочих получателей невысоких зарплат две трети населения жили беднее, чем на среднюю зарплату, а половина – меньше, чем на 100 рублей в месяц.

На такой медианный доход, подсчитали в комментариях, можно было купить 50 килограмм свинины, что при нынешних ценах на мясо соответствует примерно 17500 современным рублям.

Для сравнения, в 2018 году среднедушевой доход в России составлял около 32,6 тысяч рублей:

https://ruxpert.ru/Зарплаты_и_доходы_в_России

Медианный доход по данным за 2017 год составлял 23,7 тысяч рублей (сейчас эта цифра должна быть ближе к 25-26 тысячам):

https://zen.yandex.ru/media/id/5b0583841410c3afaa604af5/uroven-dohodov-tipichnogo-jitelia-rossii-5b084d9e7425f5d4eab3d3ce

Какие из этого можно сделать выводы? Во-первых, Советский Союз не был страной всеобщего равенства, там тоже существовало заметное расслоение по доходам. Во-вторых, доходы среднего жителя России сегодня примерно в полтора раза выше.

В-третьих, с учётом несравнимо лучшей доступности и большего выбора товаров и услуг, а также с учётом развития технологий и накопления населением материальных благ – эта разница в полтора раза на самом деле означает рост уровня жизни в разы. Напомню, что вот так просто пойти в магазин и купить там хорошее мясо в СССР было невозможно: до Брежнева у большинства не было денег, при Брежневе в большинстве магазинов не было мяса.

3. В комментариях читатель black_skat выдвинул тезис, что в Советском Союзе якобы можно было больше откладывать с зарплаты, чем теперь. На это сразу же высказали контраргумент – как можно было много откладывать, если элементарные бытовые приборы в СССР стоили половину зарплаты?

https://olegmakarenko.ru/1806678.html?thread=733467222#t733467222

black_skat: Сравните процент зарплаты, который вы можете отложить сейчас и тогда. Как ни странно, сейчас этот процент для равной работы куда ниже.

a_n_d_r_u_s_h_a: Я не соглашусь, потом что ни один из приборов для кухни или дома я пока не покупал за хотя бы половину месячного дохода. Такой вот нищеброд, да.

black_skat: Сейчас совсем другой уровень цен. Вопрос был в другом – в проценте отложенной зарплаты. В СССР в накопление шла значительная часть зарплаты. Сейчас идёт куда меньшая.

Переадресую этот вопрос читателям, которые застали СССР и успели там получить хоть одну зарплату и сделать накопления. Правда ли, что в те времена можно было больше откладывать?

Отдельная проблема касалась отложенных денег. Все инвестиционные инструменты, — недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, — были недоступны обычным людям. Оставалось копить в рублях, которые стремительно обесценивались из-за инфляции, что выливалось при фиксированных ценах в пустые полки магазинов.