 

Путин обсудил с Совбезом ситуацию в экономике и вакцину от коронавируса

20.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ), на встрече обсуждались в том числе ситуация в экономике и вакцина от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «состоялся обмен мнениями по текущей социально-экономической ситуации в стране, включая вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках», передает РИА «Новости».

Также участники обсудили работу координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке соответствующей вакцины. Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе. 

В совещании приняли участие спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководитель ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, прошел ли глава государства Владимир Путин тест на коронавирус.



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