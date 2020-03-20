Полиция опровергла фейки о запрете въезда в Москву

20.03.2020, 17:16, Новости дня

Сообщения об ограничении въезда в Москву на фоне пандемии коронавируса являются фейком, заявили в ГУ МВД по столице.

Ведомство уточнило, что в социальных сетях и мессенджерах зафиксированы случаи распространения недостоверной информации о том, что московские полицейские якобы ограничивают въезд легкового транспорта в город, сообщается на сайте ГУ МВД.

«ГУ МВД РФ по Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано», – подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений предусмотрена административная ответственность.

Ранее в пятницу Генеральная прокуратура впервые с начала пандемии коронавируса потребовала ограничить доступ к фейковым новостям по теме заболевания.