Путин назначил ежемесячные выплаты семьям с детьми от тех до семи лет

20.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат семьям на ребенка от трех до семи лет.

«Установить с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предоставляемую в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Выплаты будут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте за второй квартал, предшествующий году обращения за назначением выплаты.

Размер выплаты составит 50% величины прожиточного минимума ребенка в субъекте за второй квартал, предшествующий году обращения за назначением выплаты.

Правительство до 1 апреля должно утвердить основные требования к порядку и условиям предоставления выплаты, а также примерный перечень необходимых документов для ее назначения, предоставив гражданам возможность выбирать.

До 30 ноября следует провести оценку уровня доходов семей, которым осуществляется ежемесячная выплата. По ее итогам должны быть приняты меры по увеличению с 1 января 2021 года размера выплаты семьям, среднедушевой доход которых после ее получения не достиг величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте.

Региональным властям рекомендовано не учитывать данную выплату в составе доходов семьи при ее назначении, а также до 1 июля 2020 года обеспечить получение необходимых для назначения выплаты сведений, в том числе в электронном виде.

Ранее президент подписал закон о корректировке параметров бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2020-2022 годы, в соответствии с которым предусматривается увеличение расходов на выплату маткапитала.