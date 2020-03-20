Шойгу: В армии России зараженных коронавирусом не выявлено

20.03.2020, 17:09, Разное

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что в российской армии нет ни одного человека с коронавирусом COVID-19. На это указывают результаты массового тестирования, в котором принимали участие не только рядовые бойцы, но и сотрудники Генштаба, а также все военное руководство РФ.

На сегодняшний день в российской армии сформировали оперативный штаб, главной задачей которого является предотвращение завоза и дальнейшего распространения коронавируса COVID-19. Руководителем ведомства назначили замглавы военного ведомства Руслана Цаликова.

По сообщению информационного портала «Политическая экспертиза», сейчас в российской армии проводится проверка учебных заведений, воинских частей, а также объектов, принадлежащих Миноборны. На случай инфицирования специалисты сформировали запасы медикаментов, лекарств и средств, предназначенных для обеспечения индивидуальной защиты. Шойгу поручил вести круглосуточное профилактическое наблюдение за военнослужащими российской армии.