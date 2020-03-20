Эксперты развеяли распространенные мифы о турбированных двигателях

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20.03.2020, 17:09, Разное

Эксперты рассказали о самых распространенных мифах о трубированных моторах. Такие типы силовых агрегатов чаще всего используются в седанах премиум-класса или кроссоверах.
В первую очередь, турбомоторы не являются обычными силовыми агрегатами, в которые добавили турбину. Ранее такой термин действительно имел право на существование, но сейчас моторы начали производить с системой наддува. Второй миф говорит о том, что у турбомоторов есть так называемая «турбояма». На самом деле, в современных двигателях инерция снижена до минимума.

Согласно третьему распространенному мифу, турбированные моторы потребляют больше топлива. На самом деле все полностью противоположно. Из-за использования энергии выхлопных газов такие силовые агрегаты потребляют на 20 процентов меньше топлива, чем атмосферные моторы.

Турбированные двигатели далеко не всегда очень мощные. В Японии их используют в так называемых «кейкарах». Они имеют мощность всего в 64 лошадиные силы, но благодаря компактным размерам с легкостью помещаются в кузов городского транспортного средства на двоих человек.

Специалисты рекомендуют отказаться от поездок в случае, если турбина мотора сломалась. Бытует мнение, что при таких неисправностях двигатель начинает работать, как атмосферный. На деле же он просто портится из-за постоянного повышения давления внутри, особенно на высоких оборотах. Также не стоит думать, что для турбированных моторов необходимо исключительно высокооктановое топливо. В данном случае все зависит от производителя и его рекомендаций.



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