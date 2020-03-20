В NASA назвали лучшее для очистки воздуха комнатное растение

20.03.2020, 17:09, Разное

Организованное американским аэрокосмическим агентством NASA исследование позволило специалистам выяснить, какое комнатное растение наиболее эффективно очищает воздух в помещениях. Из почти двух десятков различных видов абсолютным лидером оказался бамбук.

В большинстве жилых помещений до 90% загрязнения воздуха происходит вследствие скопления веществ, выделяемых химическими чистящими средствами, предметами интерьера, ковровыми покрытиями. Дышать таким воздухом вредно, а особенно группам людей с аллергиями или астмой. Исследователи NASA провели проект под названием «Чистый воздух», в ходе которого планировали найти средства для очистки воздуха на орбитальной станции. Однако этими результатами вполне могут воспользоваться и остальные жители Земли, так как оказалось, что токсины из воздуха способны поглощать обычные комнатные растения.

Самый лучший результат показал бамбук. Для жилья площадью около 30 кв. м. достаточно иметь всего пару горшочков с данным растением. По словам исследователей NASA, бамбук кроме очистки воздуха способствует улучшению настроения и продуктивности труда, снижает уровень стресса и чрезмерную усталость.