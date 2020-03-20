Появились сообщения о “минировании” трех российских самолетов
20.03.2020, 17:08, Разное
20 марта неизвестные сообщили о “минировании” трех пассажирских лайнеров, направляющихся в аэропорт Шереметьево. Речь о самолетах, летящих рейсами Владивосток – Москва, Иркутск – Москва и Уфа – Москва.
По данным ТАСС, лайнеры, следовавшие из Владивостока и Уфы, благополучно приземлились. Самолет из Иркутска пока находится в воздухе.
17 марта распространились данные о заложенных бомбах в трех пассажирских лайнерах, которые вылетели из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, передает RT. Тогда угроза взрыва не подтвердилась.
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