Появились сообщения о “минировании” трех российских самолетов

20.03.2020, 17:08, Разное

20 марта неизвестные сообщили о “минировании” трех пассажирских лайнеров, направляющихся в аэропорт Шереметьево. Речь о самолетах, летящих рейсами Владивосток – Москва, Иркутск – Москва и Уфа – Москва.

По данным ТАСС, лайнеры, следовавшие из Владивостока и Уфы, благополучно приземлились. Самолет из Иркутска пока находится в воздухе.

17 марта распространились данные о заложенных бомбах в трех пассажирских лайнерах, которые вылетели из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, передает RT. Тогда угроза взрыва не подтвердилась.