Число заболевших коронавирусом россиян резко выросло

20.03.2020, 17:08, Разное

Согласно официальным данным, 33 случая были зафиксированы в Москве, шесть – в Якутии, по четыре – в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два – в Новосибирской и Кировской областях, по одному – в Подмосковье, Тюменской и Ульяновской областях.

Как уточняет РИА Новости, все подхватившие коронавирус

COVID-19

россияне побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Заболевших доставили в больницу и поместили в инфекционные боксы.

Специалисты уже определили круг лиц, с которыми госпитализированные контактировали на территории России. В настоящее время проводится работа по помещению их под медицинское наблюдение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что ученым удалось за два месяца разработать шесть препаратов от коронавируса COVID-19. Исследователи уже проводят первые испытания вакцин.

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