Премьер России объявил о 6 разработанных вакцинах от коронавируса. В Минздраве сказали, что на разработку нужен год

20.03.2020, 17:05, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 марта объявил, что в России уже проводятся испытания шести вакцин от коронавируса, и что “в ближайшее время” будет подтверждена их эффективность. По его словам, ученые создали вакцины “буквально за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и новейшие биотехнологии”.

Ученые из Китая и США ранее осторожно заявляли, что для разработки вакцин потребуются месяцы и прогнозировали из появление в лучшем случае к осени. Этого же мнения пока придерживается и главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина:

“По моим прогнозам, хотя я не специалист, думаю, это может занять не менее года”, – сказала Драпкина на пресс-конференции в пятницу, уже после заявления Мишустина.

По состоянию на день 20 марта число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 человек. Одного больного, который содержался в больнице в Коммунарке, врачи сочли выздоровевшим и выписали, всего же вылеченными считаются 9 пациентов.

Утром 19 марта в Москве умерла госпитализированная с коронавирусом женщина. Но власти Москвы настаивают, что причиной ее смерти был тромб, а не сам вирус и не включают ее в статистику смертности. Четверо человек за последние сутки были объявлены выздоровевшими.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 марта подписала постановление, в соответствии с которым все граждане, которые вернулись в Россию из-за рубежа, обязаны проходить 14-дневный карантин вне зависимости от того, из какой страны они приехали. В Госдуме в свою очередь объявили о том, что несоблюдение условий карантина будет наказываться по уголовной статье: крупными штрафами или исправительными работами.

Недалеко от Москвы тем временем строят большую больницу, которая будет принимать только больных с коронавирусом. Большой комплекс для для граждан, которые вернулись из-за рубежа и должны быть помещены в карантин, организован также в пансионате под Петербургом в поселке Репино.

Роспотребнадзор призвал людей старше 60 лет меньше ходить по магазинам и ездить в общественном транспорте.

Тем не менее, пока российские власти не вводят каких-либо чрезвычайных мер в связи с коронавирусом. Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты про запас, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила: “Еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. У нас инфекция пока получила ограниченное распространение”.