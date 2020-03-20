20 туркменских мигрантов в Стамбуле погибли от отравления несертифицированной водкой

20.03.2020, 17:05, Новости дня

Турецкая полиция сообщила о минимум 20 туркменских мигрантах, которые за последнюю неделю умерли от отравления фальшивой водкой. Еще около 60 человек в тяжёлом состоянии были госпитализированы, сообщает туркменская служба Радио Свобода. Информация о погибших и отравившихся также подтверждают турецкие СМИ.

“За два дня более 10 туркменских мигрантов скончались после того, как выпили самопальную водку. Десятки других мигрантов с отравлениями были госпитализированы. Врачи говорят их состояние остаётся тяжёлым”, рассказал источник Радио Свобода в Стамбуле.

“В общей сложности погибло 15 человек: 5 в Зейтинбурну, 5 в Башакшехире, 2 в Гюнгерене, 2 в Эсеньюрте и 1 в Фатихе, а 60 пациентов продолжают лечение в отделениях интенсивной терапии”, – сообщил ранее телеканал CNNTurk. По его данным, состояние большинства пострадавших туркменских мигрантов также оценивается, как тяжёлое.

Турецкая полиция задержала уже одиннадцать человек, которые подозреваются в торговле несертифицированным алкоголем. При обыске у них, кроме большого количества алкоголя, было обнаружено несколько единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и десятки патронов. Власти Турции уже предупредили всех, особенно иностранцев, не употреблять поддельный алкоголь.

По сообщениям турецких СМИ туркменские мигранты пили водку, изготовленную из чистого спирта, чтобы защититься от коронавируса. Однако источник Радио Свобода в Стамбуле заявил, что ему не удалось подтвердить эту информацию.

По версии полиции, к отравлению вероятно привело то, что мигранты употребляли самодельный напиток, изготовленный из разбавленного спирта. Но использованный спирт оказался не этиловым, а метиловым, что и привело к массовой гибели людей. В 2017 году аналогичный случай массового отравления контрафактным алкоголем произошел в российском Красноярске: там погибли 76 человек, более 120 попали в больницы. В конце прошлого месяца похожий случай был в Иране: там 159 человек также скончались, отравившись поддельным алкоголем.