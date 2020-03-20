Джиган заявил, что он является крестным отцом своего сына Давида: реакция подписчиков

20.03.2020, 17:01, Разное

В минувшую среду, 18 марта, исполнился месяц, как на свет появился первый сын рэпера Джигана (он же Денис Устименко-Вайнштейн) и его супруги Оксаны Самойловой – Давид. Рождение малыша не скрепило некогда идеальную семью, а напротив: последний месяц, по признанию Оксаны, стал худшим в ее жизни. Связано это вовсе не с долгожданным ребенком, а с Джиганом, не так давно побывавшим в психиатрической лечебнице Майами. Недавно Оксана впервые высказалась о разладе в их семье, а сегодня молчание прервал сам Джиган. Он сделал весьма неожиданное заявление, которое ввело в ступор 3,8 миллиона его подписчиков:

Thank you GOD! #love Спасибо крестный! Я теперь крестный Давида official’s! #familia,

– написал рэпер под совместными кадрами со Снуп Доггом. Поклонники музыканта посоветовали ему разобраться, кем же он приходится малышу – родным или крестным отцом:- Пора бы уже определиться, кто ты Давиду: крестный или отец, все-таки месяц прошел.

– Если что, то ты папа Давида, а не крестный.

– Я что-то не врубаюсь, он отец Давида или крестный?

– Джига, я так понимаю, что коронавирус быстрее стихнет, чем тебя отпустит… Какой ты крестный!? Если ты отец.

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)19 Мар 2020 в 3:05 PDT

Остальные снова “оценили” посты рэпера, которые в последнее время больше напоминают ребусы:

– Посты Джиги – как отдельный вид искусства.

– Ничего не понятно, но очень интересно.

– Что?! Кто разгадал хоть один ребус в описании поста?

– Заходя в комментарии, надо брать попкорн.

– Кто-нибудь заберите уже у него телефон.

Днем ранее Джиган выложил видео, в котором показал, как отметил первую важную дату в жизни сына Давида: выкурил сигару, после чего нырнул в бассейн. При этом ни сына, ни супруги в кадре не было. Надо отметить, что фотографии с сыном мужчина публикует регулярно, а вот Оксана Самойлова не появлялась в его ленте с 10 марта.

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)19 Мар 2020 в 3:12 PDT

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

Сын Оксаны Самойловой и Джигана – Давид

Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.

Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана в 2012 году. Помимо новорожденного сына у пары подрастают три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.