Что происходит, когда человек заражается коронавирусом. Видео

20.03.2020, 16:59, Новости дня

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли.

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Видео: Kurzgesagt – In a Nutshell / YouTube