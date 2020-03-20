В Украине ожидается существенное похолодание – Гидрометцентр

20.03.2020, 16:59, Новости дня

21 – 22 марта в Украине ожидается существенное похолодание. Об этом 20 марта в Facebook проинформировала пресс-служба Укргидрометцентра.

“Уже в субботу начнется стремительное снижение температуры, что связано с вторжением арктической воздушной массы с севера и вдобавок фронтальные системы принесут осадки в виде дождя, которые в воскресенье (в западных и северных областях в субботу вечером) перейдут в небольшой снег. Ожидается снижение температуры ночью -1…-6 ºC, днем от -2 ºC до +3 ºC, в южной и восточной частях страны в течение суток +1…-6 ºC”, – рассказали в Гидрометцентре.

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Синоптик Наталья Диденко добавила в Facebook, что на следующей неделе ночью также ожидаются небольшие морозы. С 26 марта в Украину придет потепление.

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