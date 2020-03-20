 

Количество погибших от коронавируса в Испании превысило 1000. Министр здравоохранения заявил, что “наступают худшие дни”

20.03.2020, 16:59, Новости дня

Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Испании увеличилось до 1002 человек. Об этом в Twitter сообщил минздрав страны. 

Общее количество инфицированных составляет 19 980, из них 1585 выздоровели, а 1141 человек находится в отделении интенсивной терапии. 

Наибольшее количество зараженных коронавирусом – 7165 – в провинции Мадрид.  

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 12h de hoy:

* Confirmados: 19.980
* En UCI: 1.141
* Fallecidos: 1.002
* Curados: 1.585

Toda la información en la web de @sanidadgob: https://t.co/D1SUcy8icy#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/aJbj0tqk4p

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 20, 2020

Комментируя рост числа случаев инфицирования в Испании, министр здравоохранения Сальвадор Илла сказал на брифинге, что в стране “наступают худшие дни”, пишет El Pais. 

Он отметил, что пока непонятно, эффективны ли меры жесткой социальной изоляции, которые ввело правительство. 

По состоянию на 19 марта в Испании было зафиксировано 17 147 случаев инфицирования коронавирусом, из них летальных – 767. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 19 марта, коронавирусом инфицировано 209 839 человек в более чем 160 странах, 8778 человек умерли. 

По количеству инфицированных Испания занимает второе место в Европе после Италии.

В Украине коронавирусом заразились 26 человек, трое из них скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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