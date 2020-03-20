 

Мнение: В Крыму ликвидирована ячейка ИГИЛ

20.03.2020, 16:54, Разное

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Крыму ячейку поклонников ИГИЛ собиравших средства на финансирование деятельности "любителей Халифата".

Из официального заявления по поводу арестов:

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Росфинмониторингом на территории республик Крым, Коми и Ростовской области пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации), осуществлявшей ресурсное обеспечение боевиков.
По указанию эмиссаров МТО задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено порядка 2 млн. рублей.
В результате проведенных по адресам проживания подозреваемых участников террористической организации обысков изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты, а также документальные материалы, подтверждающие их противоправные деяния.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438547%40fsbMessage.html – цинк

Не удивлюсь, что эти деятели были как-то связаны с "Хизбут Тахрир" или "Меджлисом".

Источник: Colonel Cassad



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