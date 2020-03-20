Путин и Асад обсудили ситуацию в Сирии
20.03.2020, 16:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с Асадом ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе, сообщается на сайте Кремля.
Также лидеры рассмотрели вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета, а также гуманитарного содействия Сирии.
Российский лидер поздравил Асада с наступающим мусульманским праздником – Ночью вознесения пророка Мухаммеда.
Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Сирии подрывают соглашение Турции и России.
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