Польское СМИ назвало препятствие для признания Крыма российским

20.03.2020, 16:53, Новости дня

Запад готов признать Крым российским и снять санкции против России, однако этому препятствует позиция Польши и США, пишет польский портал TVP Info.

Автора статьи указывает, что именно Варшава мешает снятию санкций с России, хотя Франция и Берлин готовы изменить политику в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

«Несмотря на санкции, ЕС, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой. Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода «Северный поток – 2», – отмечает автор.

В качестве примера издание приводит заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где сложившую в Крыму и в Донбассе ситуацию назвали «серьезным вызовом для международной безопасности».

Одновременно с тем автор считает, что улучшение отношений Украины и США «повышают шансы Киева защитить себя от восточного соседа».

Издание отмечает, что связь Киева и Вашингтона дает украинским властям надежду на политическую, военную и энергетическую поддержку со стороны США.

Ранее переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума 18 марта 2014 года, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.