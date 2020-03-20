«Все серьезно. Я хочу объяснить»

20.03.2020, 16:50, Разное

Меркель впервые за 15 лет выступила с экстренным обращением к народу. Причина — коронавирус.

Я смотрел обращение в прямом эфире. Текст не передает ее интонации, звук ее голоса, ее выражение лица. Так не говорят вожди, национальные лидеры, бюрократы. Так говорит обеспокоенный человек, обращаясь к дорогим и близким ему людям. Канцлер одной из крупнейших и мощнейших стран Европы обращается к согражданам с просьбой мыть руки. И это не смешно, это значит, что все мы в опасности. В хаосе слухов и фейков, в мутной атмосфере неопределенности звучит голос человека, который знает, что происходит. Даже в этих условиях Ангела Меркель говорит о демократии. Или именно в этих? Потому что она знает: в свободной стране вирус будет побежден общим пониманием, общими усилиями и бережным отношением каждого к каждому. Об эпидемиях мы до сих пор читали только в учебниках истории. Теперь мы сами живем в условиях эпидемии. Вирус не знает границ. Канцлер Германии обращается не только к немцам — ко всем людям.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»Экстренное телевизионное обращение канцлера ФРГ Ангелы Меркель

Дорогие сограждане,

сейчас коронавирус серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране. Наше представление об обыденности, об общественной жизни, о социальном взаимодействии — все это подвергается испытанию, как никогда раньше. Миллионы из вас не могут ходить на работу, ваши дети не ходят в школы и детские сады, театры, кино и магазины закрыты, и, что, наверное, тяжелее всего — всем нам не хватает личных встреч, воспринимаемых в иных обстоятельствах как данность.

Конечно, в такой ситуации каждый из нас озабочен, мы задаемся вопросом, что будет дальше. Сегодня я таким необычным образом обращаюсь к вам, потому что хочу рассказать, чем я как канцлер, а также мои коллеги в правительстве руководствуемся в этой ситуации. Это и есть открытая демократия: мы принимаем политические решения прозрачно и объясняем их. Мы стараемся объяснять наши действия максимально тщательно и информировать о них, чтобы внести ясность. Я твердо верю, что мы справимся с этой задачей, если действительно все граждане поймут ее как СВОЮ задачу.

Поэтому позволю себе выразиться так: все серьезно. И вы тоже отнеситесь к этому серьезно.

Со времен воссоединения Германии, нет, со времен Второй мировой войны не было большего вызова нашей стране, при котором так много зависело бы от наших совместных солидарных действий.

Я хочу объяснить вам, на каком этапе развития сейчас находится эпидемия в стране, рассказать, что делают федеральное правительство и государственные структуры, чтобы защитить всех в нашем обществе и уменьшить экономический, социальный и культурный ущерб. Но еще я хотела бы донести, почему для этого нам нужны вы и что может сделать каждый из вас.

Об эпидемии — все, что я скажу вам, основано на постоянных консультациях федерального правительства с экспертами института Роберта Коха и другими учеными и вирусологами: во всем мире ведутся интенсивные исследования, но до сих пор нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины.

Пока это так, можно сделать только одно, и это главное во всех наших действиях: замедлить распространение вируса, растянуть его на месяцы и таким образом выиграть время. Время для того, чтобы ученые могли разработать лекарство и вакцину. Но прежде всего время для того, чтобы мы могли позаботиться наилучшим образом о заболевших.

В Германии великолепная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. На нее можно положиться. Но даже наши больницы будут полностью перегружены, если в кратчайшее время в них будет доставлено много пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает тяжело.

Это не просто абстрактные цифры статистики, это чьи-то отец или дед, мать или бабушка, чьи-то партнеры, это люди. Мы — общество, в котором важна каждая жизнь, каждый человек.

Прежде всего в этой ситуации я бы хотела обратиться к врачам, медсестрам и медбратьям, всем работникам наших больниц и системы здравоохранения в целом. В этой борьбе вы сражаетесь за нас на передовой. Вы первыми встречаетесь с больными, видите, как тяжело протекают некоторые случаи инфекции. И каждый день вы снова принимаетесь за работу и помогаете людям. Вы делаете великое дело, и я благодарю вас за это от всего сердца.

Итак: задача заключается в том, чтобы замедлить продвижение вируса на его пути через Германию. Выполняя эту задачу, мы должны — и это жизненно важно — сосредоточиться на следующем: по возможности ограничить общественную жизнь. Конечно, в разумных пределах, потому что государство должно функционировать и дальше, естественно, мы обеспечим снабжение населения и сохраним экономическую деятельность по мере возможностей.

Но все, что может угрожать людям, все, что может повредить человеку или обществу, мы должны сейчас ограничить.

Мы должны уменьшить риск заражения одного человека другим, как только можем.

Я знаю, насколько серьезными оказались эти ограничения уже сейчас: никаких мероприятий, никаких ярмарок, никаких концертов, прежде всего, никаких занятий в школах и университетах, никаких игр в детском саду и на детских площадках. Я знаю, как жестко вторгаются в нашу жизнь и в наше демократическое самосознание ограничения, о которых договорились федеральное и земельные правительства. Подобных ограничений никогда еще не было в республике.

Позвольте вас заверить: человек вроде меня, которому свобода передвижения досталась в тяжелой борьбе, может найти оправдание подобным ограничениям только в крайней необходимости. В демократической стране они могут быть введены только на очень серьезном основании и только временно — но сейчас они необходимы, чтобы сохранить жизни.

Поэтому с начала недели введены более жесткий пограничный контроль и ограничение на въезд из некоторых важнейших соседних с нами стран. Экономике, крупным и мелким предприятиям, магазинам, ресторанам, самозанятым уже сейчас очень трудно. Следующие недели будут еще труднее. Заверяю вас: федеральное правительство делает все, что может, чтобы смягчить экономические последствия, и, прежде всего, сохранить рабочие места.

Мы можем сделать все необходимое, чтобы помочь нашим предпринимателям и работодателям выдержать это тяжелое испытание, и мы сделаем это.

Каждый может быть уверен — снабжение продуктами будет обеспечено всегда. И если в какой-то момент полки опустели, значит, они будут заполнены снова. Каждому, кто сейчас идет в супермаркет, я бы хотела сказать: делать запасы имеет смысл, так было всегда. Но в меру. Лихорадочная скупка продуктов, как будто их больше не будет, бессмысленна и, в конце концов, говорит об отсутствии солидарности с другими людьми.

И позвольте мне сегодня высказать благодарность тем людям, которых слишком редко благодарят. Те люди, которые в эти дни сидят за кассой супермаркета или наполняют полки, делают одну из тяжелейших работ на сегодняшний день. Спасибо, что остаетесь на посту ради сограждан, работоспособность магазинов буквально держится на вас.

Теперь о самом необходимом: все государственные меры будут бессмысленны, если мы не будем использовать наиболее действенное средство против слишком быстрого распространения вируса: нас самих. Вирус затронул каждого из нас без разбора, и теперь точно так же без разбора мы должны помогать друг другу. Прежде всего тем, что воспримем проблему всерьез. Не впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету. Нужны наши общие усилия.

Эпидемия показала нам, насколько мы все уязвимы и как зависимы от бережного поведения других. Но помимо этого — как совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга.

Это зависит от каждого. Мы не обречены и не должны отстраненно наблюдать, как распространяется вирус. У нас есть против него средства: мы должны беречь друг друга и сохранять дистанцию. Советы вирусологов однозначны: больше никаких рукопожатий, основательно и часто мыть руки, соблюдать дистанцию к другим людям, по крайней мере, полтора метра, и лучше всего прекратить контакты с очень пожилыми людьми, потому что именно они находятся в наибольшей опасности.

Я знаю, как тяжело соблюдать эти требования. Как раз в тяжелые времена мы хотим быть ближе друг к другу. Забота для нас всегда проявлялась в тесном контакте и прикосновениях. Но, к сожалению, сейчас правильнее придерживаться обратного. И мы все должны понять: сейчас именно дистанция — проявление заботы.

Зайти к кому-то с добрыми намерениями, необязательное путешествие — все это может означать заражение, и от этого сейчас нужно отказаться. Эксперты обоснованно говорят: внуки не должны сейчас встречаться с бабушками и дедушками.

Те, кто избегают ненужных встреч, помогают всем, кто сейчас в больницах заботится о пациентах, число которых лишь растет. Так мы спасаем жизни. Это для многих будет тяжело, и поэтому сейчас мы никого не должны оставлять в одиночестве, мы должны заботиться о тех, кому нужны сочувствие и поддержка. Мы — семьи и общество — найдем другой способ поддержать друг друга.

Уже сейчас возникло множество креативных способов противостоять вирусу и его социальным последствиям. Уже сейчас внуки записывают подкасты для бабушек и дедушек, чтобы те не чувствовали себя одинокими.

Мы все должны найти способ показать дружественный жест и понимание: скайп, телефонные разговоры, имейлы а, может, вообще снова начать писать письма. Ведь почта работает. Мы слышим о прекрасных примерах помощи пожилым соседям, которые не могут сами ходить за покупками. Я уверена, возникнет еще много нового, и мы, как общество, покажем, что мы никого не оставляем в беде.

Я обращаюсь к вам: придерживайтесь правил, определенных на ближайшее время. Мы, как правительство, все время будем проверять, что можно исправить, что еще необходимо сделать. Ситуация развивается, и, оставаясь в ней, мы должны учиться, чтобы в любой момент изменить решение и реагировать другими способами. И все наши действия мы будем объяснять.

Поэтому я прошу вас: не верьте слухам. Верьте только официальным сообщениям, которые мы будем переводить также на многие другие языки.

Мы — демократия. Мы живем не принуждением, а общими знаниями и солидарностью. Это историческая задача, и с ней можно справиться только совместно.

Я абсолютно уверена, что мы преодолеем этот кризис, но как велики будут жертвы? Сколько любимых людей мы потеряем? Это во многом зависит от нас. Мы можем действовать решительно и солидарно. Мы можем принять ограничения и поддерживать друг друга.

Ситуация серьезна, ее финал открыт.

Это значит, он будет зависеть, в частности, от того, как дисциплинированно каждый из нас соблюдает правила и следует им.

Даже если мы еще никогда не переживали ничего подобного, мы должны показать, насколько искренне и разумно мы можем себя вести и этим спасать жизни. Это зависит от каждого из нас без исключения и, следовательно, от нас всех.

Берегите себя и своих любимых. Я благодарю вас.

Перевод с немецкого языка — Галина Яцковская