 

США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

20.03.2020, 16:48, Новости дня

Пентагон доложил об успешном испытании планирующей гиперзвуковой ракеты.

Испытания проводились 19 марта на Гавайях, сообщили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».

«Министерство обороны успешно испытало гиперзвуковой планирующий блок в ходе летного эксперимента», – отметили в ведомстве.

Видеозапись с испытаниями ракеты опубликована на YouTube-канале Bridget Bosch.

В описании к ролику говорится, что испытания проводились на Тихоокеанском ракетном полигоне, на острове Кауаи, около 22.30 по местному времени.

Ракета с гиперзвуковой скоростью достигла цели и поразила ее.

Напомним, РФ на сегодняшний день занимает лидирующие позиции в мире в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас никто, кроме нашей страны, не обладает гиперзвуковым оружием. Более того, в середине февраля сообщалось о десятках российских проектов по гиперзвуку.



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