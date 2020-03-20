Число зараженных коронавирусом в РФ выросло до 253 человек

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20.03.2020, 16:48, Новости дня

В РФ за последние сутки зарегистрировали еще 54 случая заражения коронавирусом, число заболевших выросло до 253 человек, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в РФ зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в девяти регионах», – уточнили в штабе, передает РИА «Новости».

33 случая зарегистрировали в Москве, шесть – в Якутии, по четыре – в Петербурге и Самарской области, по два – в Кировской и Новосибирской областях, по одному – в Подмосковье, Ульяновской и Тюменской областях.

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусу в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтвердили в установленном порядке.

Определены все лица, которые контактировали с зараженными. Ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение, проводятся лабораторные обследования. На текущий момент в стране зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

«За последние сутки выписано по выздоровлению семь человек: четыре в Москве и три в Липецкой области. За весь период выписано 12 человек: девять граждан России, двое граждан КНР, один житель Италии», – добавили в оперштабе.

Напомним, в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса. Позже стало известно, что выздоровели еще девять человек. Кроме того, в РФ уже начаты испытания вакцины против этого заболевания.



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