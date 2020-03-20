 

Туроператоры «Библио-Глобус» и Anex Tour аннулировали рейсы за рубеж

20.03.2020, 16:48, Новости дня

Туроператор «Библио-Глобус» объявил об аннулировании и возврате денежных средств по турам с перелетом авиакомпанией «Россия». Anex Tour также отменяет все завозные рейсы в другие страны до 20 апреля.

На сайте туроператора открыт специальный раздел, где «можно ознакомиться с информацией по возобновлению полетных программ по следующим направлениям: Кипр, Чехия, Италия, Тунис, Испания, Черногория, Греция, Таиланд, Турция, Болгария». Также туроператор предлагает ознакомиться с правилами возврата денежных средств.

Следуя рекомендации Ростуризма в условиях пандемии коронавируса,  Anex Tour отменяет все завозные рейсы за границу с 22 марта по 20 апреля.

«В связи со сложившейся ситуацией, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года и рекомендаций Ростуризма от 19 марта 2020 года, нами принято решение отменить все завозные рейсы из РФ в период c 22 марта по 20 апреля 2020 года», – сообщили в пресс-службе  Anex Tour ТАСС.

Рейсы будут осуществляться только с целью возвращения туристов из стран пребывания.

Ростуризм опубликовал обновленный список стран, куда ограничен въезд иностранных граждан во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.



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