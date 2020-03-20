 

Компания Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

20.03.2020, 16:42, Новости дня

Американская компания Apple анонсировала выход новых устройств iPad Pro и MacBook Air.

В свою очередь, новая модель планшета сможет похвастаться усовершенствованным чипом A12Z Bionic, а также сдвоенной камерой на 12+10 мегапикселей. В числе достоинств новинки также сообщается применение клавиатуры Magic Keyboard, имеющей встроенный трекпад, чего не было доступно у предшественников. Данный аппарат способен проработать в автономном режиме до 10 часов без подзарядки.

Вместе с тем новый ноутбук MacBook Air сможет похвастаться улучшенным четырехядерным чипом Intel Core i7, а также встроенным твердотельным диском до 2 терабайт. Приобрести девайс станет возможным за 1000 долларов в официальных магазинах.



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