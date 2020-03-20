Samsung представил недорогой смартфон Galaxy A41 с тройной камерой

20.03.2020, 16:42, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung официально рассекретила перед публикой новый смартфон Galaxy A41.

В свою очередь, дебют долгожданного устройства состоялся в Индии, где и начнутся первые продажи гаджета. Известно, что смартфон получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P65 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, новинка имеет расширенный размер постоянной памяти в размере 64 гигабайт.

Производитель также ранее анонсировал, что новый гаджет имеет 6,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Основная камера устройства обладает тройным модулем, который выдает 48+8+5 мегапикселей. Фронтальная камера, в свою очередь, имеет 25 мегапикселей. Емкость аккумулятора данного гаджета составляет 3500 мАч.