Nokia представила смартфон Nokia 8.3 5G

20.03.2020, 16:42, Новости дня

Известная компания HMD Global официально представила новый смартфон под названием Nokia 8.3 5G.

Предложенный девайс может появиться в свободной продаже уже к лету нынешнего года. Кроме того, производитель анонсировал, что гаджет получит мощный процессор Snapdragon 765G, а также модем X52, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Новый смартфон обладает улучшенными характеристиками, а также огромным дисплеем 6,81 дюйма с высоким разрешением.

Основная камера расположена на тыльной стороне и имеет четыре объектива с главным датчиком 64 мегапикселя, а остальные модули получили 12+2+2 мегапикселя. Фронтальная камера имеет одинарный модуль на 24 мегапикселя. Высокая автономность обеспечена батареей на 4500 мАч.