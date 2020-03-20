Несколько американских сенаторов распродавали акции перед падением рынка

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20.03.2020, 16:32, Новости дня

Председатель комитета Сената США по разведке Ричард Барр, представляющий Республиканскую партию, столкнулся с вопросами о его решении продать акции на сумму от 630 тысяч до 1,7 миллиона долларов за неделю до обвала на мировых финансовых рынках. Об этом сообщает CNBC.

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала панику на рынках, обрушив цены на рисковые активы.

Еще один сенатор-республиканец, представительница штата Джорджия Келли Леффлер, также продала большое количество акций в конце января и начале февраля, когда американские рынки достигли исторических максимумов. В течение трех недель Леффлер и ее муж, глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер, продали акции на сумму от 1,25 миллиона до 3,1 миллиона долларов.

В качестве сенаторов и Барр, и Леффлер получали закрытую информацию о глобальном распространении коронавируса по крайней мере с января.

Закон запрещает членам Конгресса использовать непубличную информацию, к которой они имеют доступ, для заработка на фондовом рынке. Впрочем, нет доказательств того, что Барр или Леффлер получили конкретную, существенную, непубличную информацию и затем использовали ее для торговли определенными акциями, что можно было бы квалифицировать как инсайдерскую торговлю.

Между тем, сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнштейн продала акции на сумму от 1,5 миллиона до 6 миллионов долларов в конце января — середине февраля, сообщает CBS News. А сенатор-республиканец от штата Оклахома Джеймс Инхоф продал акции на сумму до 400 тысяч долларов 27 января.



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