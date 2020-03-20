 

Сетьен сохранит пост наставника “Барселоны” на следующий сезон

20.03.2020, 16:32, Новости дня

Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" приняло решение оставить на посту главного тренера Кике Сетьена. Боссы каталонцев оставят наставника на сезоне 2020/21.

61-летний испанский специалист вызывает доверие у начальников "Барселоны" как результатами, так и налаженным микроклиматом в команде — отмечается, что у тренера гармоничные отношения с футболистами, сообщает Евроспорт.Ru. 

Сетьен уже высказал свои пожелания в работе на трансферном рынке, а также поделился мыслями о дальнейшем развитии клуба.

Напомним, что Сетьен пришел на смену Эрнесто Вальверде в январе 2020 года. Контракт был подписан с ним до мая 2022 года. После 27 туров чемпионата Испании клуб из столицы Каталонии с 58 очками занимает первое место, на два балла опережая мадридский "Реал". На данный момент турнир прерван из-за пандемии коронавируса.



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