 

Standard & Poor’s сократило рейтинги ведущих авиакомпаний Европы

20.03.2020, 16:32, Новости дня

Рейтинговое агентство Standard & Poor's 20 марта сократило кредитные рейтинги четырех ведущих европейских авиакомпаний, в том числе Lufthansa и British Airways, и поставило им отрицательную оценку, поскольку вспышка коронавируса сдерживает поездки по миру и несет угрозу сектору, передает Reuters.

Рейтинги авиакомпаний Lufthansa, IAG и подразделения British Airways были сокращены до "BBB-", на одну ступень выше мусорного рейтинга, по сравнению с рейтингом "BBB", который отмечался у компаний ранее.

Рейтинги Ryanair и easyJet были понижены до "BBB" с "BBB+".

Распространение случаев заражения вирусом COVID-19 по всему земному шару привело к снижению спроса на авиаперевозки в последние недели, что вынудило авиакомпании приостановить использование большой части своего парка и объявить о решительных шагах по сокращению расходов.



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